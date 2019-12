WP Kobieta Poczta WP Pilot Program TV Menu Moda

Moda Uroda

Uroda Ludzie

Ludzie #ŻYĆLEPIEJ

#ŻYĆLEPIEJ Wideo

Wideo Najnowsze

Najnowsze Popularne Moda Uroda Ludzie #ŻYĆLEPIEJ Wideo Najnowsze Popularne Moda + 2 trendy modowepachy Ewelina Miszczuk 1 godzinę temu Pora na zmianę. W 2020 roku będziemy eksponować część ciała, która wcześniej była zakrywana Kobiety do tej pory raczej próbowały ukryć swoje pachy. Rzadko zdarza się, że z dumą demonstrują je na zdjęciach czy w miejscach publicznych. To część ciała, która często wywołuje kompleksy. Ale być może nowy trend sprawi, że to się zmieni. Głosuj Głosuj Podziel się Opinie Trendy 2020 - wyeksponowane pachy (Getty Images) Jakiś czas temu pachy stały się narzędziem feminstek, które na przekór panującym standardom postanowiły ich nie golić. Wśród gwiazd sceny i ekranu trend promowała już w 1999 Julia Roberts przychodząc na premierę “Notting Hill” z włosami w tym miejscu. W 2013 Lady Gaga wystąpiła podczas koncertu z włosami pod pachami pomalowanymi na ten sam jasny seledyn, co jej włosy na głowie. Z nieogolonymi pachami pozowała też córka Madonny, Lourdes. Być może kolejnym krokiem do tego, żeby złamać obowiązujące wcześniej kanony mody i przekonania panujące w społeczeństwie, będzie moda na wyeksponowane pachy. Ten kontrowersyjny trend jest coraz częściej widoczny na światowych wybiegach. Trendy na 2020 rok - wyeksponowane pachy Jedną z najciekawszych propozycji wykorzystania tego trendu zaprezentowała pochodząca z Londynu Mowalola Ogunlesi, która jest jedną z najbardziej innowacyjnych projektantek w Wielkiej Brytanii. W całej jej najnowszej kolekcji królują odsłonięte pachy. Z wielką klasą połączyła je z geometrycznymi wycięciami. Zdjęcia z jej najnowszej kolekcji wraz z opisem najnowszego trendu zamieścił jako pierwszy portal i-D magazine. W niecodziennej bluzce autorstwa projektantki pokazała się niedawno Hailey Bieber. Jak wam się podoba ten trend? Wolicie pokazywać tę część ciała czy raczej ją zakrywać? Getty Images Podziel się Zobacz także: Marta założyła wyjątkowe miejsce. Podopieczni nie kryją łez wzruszenia Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl Polub WP Kobieta 0 komentarze Głosuj Głosuj 0 Wow! 0 Ważne 0 Słabe 0 Straszne