Poradnik świąteczny. 5 osób, obok których lepiej nie siadać Boże Narodzenie, kolędy i suto zastawiony stół. Świąteczny sweterek i wizja kilku godzin przy rodzinnym stole. Głęboki wdech i spektakl udawanych uśmiechów i "serdecznych" życzeń rozpoczęty. Oto poradnik, jak przetrwać świąteczną kolację. Po pierwsze przyklej sobie uśmiech do twarzy i nie bierz niczego do siebie. Nie pozwól, żeby pytanie "kiedy przyprowadzisz jakiegoś kawalera?" zepsuło ci ten czas. Niezwykle ważne jest miejsce przy stole. Wybierz mądrze, a tych osób unikaj jak ognia. Wujek Kazik Myślisz, że pytanie o kawalera jest tym najgorszym? Poczekaj, aż wujek z lekko czerwonym nosem złapie cię za kolano i powie: "Ale ty wyrosłaś! Jeszcze niedawno, pamiętam, jak z pampersem biegałaś, a teraz jaka pannica. Koszmar, który przeżyła każda z nas. Ciotka Halina Przyniosła własne ciasto drożdżowe na wigilie, bo ona robi przecież najlepsze. Najlepsze, najzdolniejsze i najpiękniejsze są również jej dzieci. Kiedy tylko znajdziesz się w jej zasięgu, opowiada, że jej córka jest już prezesem największej firmy świata, do tego schudła 5 kilogramów, więc niedługo pojawi się na wybiegu Victorias Secret. Każdy urlop spędza na Sri Lance, a w międzyczasie robi trzeci doktorat. Swoja opowieść puentuje zawsze tym samym pytaniem: "A tobie jak w tej Warszawie? Nadal mieszkasz w tej klitce?". Babcia Chociaż byś ważyła 243 kilo, dla babci zawsze będziesz drobną dziewczynką, która z roku na rok wygląda coraz mizerniej. Pyta, czy na pewno coś jadasz w tym wielkim świecie, czy nie wpakowałaś się w żadne narkotyki, a najważniejsze czy blisko masz tam gdzieś kościół. Słowa "nie zjem już więcej" nie występują w jej słowiku. Z każdym zjedzonym pierogiem kocha cię jeszcze bardziej. Chłopak twojej siostry Komplementy i pochwały zapisuje sobie w zeszycie już od kilku miesięcy. Za każdym razem sernik twojej mamy jest tym najpyszniejszym, jaki jadł kiedykolwiek. Zamiast jednego prezentu ma dla każdego po dwa i to takie z najwyższej półki. Zawsze wie, kiedy wtrącić komplement, albo historie jak uratował wyginający gatunek ptaków. Wszyscy życzą ci, żebyś kiedyś znalazła takiego faceta, jak on. Tata Kiedy myślisz, że rodzina farsa dobiegła końca, wtedy pojawia się on. Wchodzi cały na biało i rzuca tekstem, który może rozpętać trzecią wojnę światową, a już na pewno popsuć całą atmosfer świąt. "A na kogo głosowaliście? Cały ten nasz kraj nam rozkradną. A wy, przyjęlibyście uchodźcę pod dach?". Pytania przeplata kolędami, których nikt nie ma ochoty śpiewać. Cała świąteczna atmosfera znika, jak cukierki na choince, jeszcze zanim się zaczęła.