Poroniła w toalecie. Przeszukali szambo. "Miarka się przebrała"

Ola w 18. tygodniu ciąży źle się poczuła i trafiła do szpitala. Po badaniach i zaopatrzeniu w leki wróciła do domu. Niestety tydzień później sytuacja się pogorszyła. "Pobiegłam szybko do łazienki i tam wszystko ze mnie wystrzeliło. Wszędzie tryskała krew, spojrzałam w dół i zobaczyłam zwisającą pępowinę. Nie wiedziałam, jak wstać z toalety, [...], więc złapałam szybko za nożyczki i odcięłam tę pępowinę" - wyznała kobieta.