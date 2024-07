Porównali ją do Shakiry. Fryzjerka oceniła metamorfozę Danuty Martyniuk

Fragment teledysku został ciepło przyjęty przez fanów gwiazdorów. Na nagraniach z plaży, gdzie kręcono klip, widać Zenka i Sławomira, którzy grają na gitarach. Z kolei Danuta Martyniuk i Kajra spacerują brzegiem morza w zwiewnych sukienkach. Ich stylizacje to kwintesencja lata.

Blond fale czesane wiatrem dodały luzu i młodzieńczej energii - Zmiana zdecydowanie na plus - dodała ekspertka. Co sądzicie o tej metamorfozie?

