Tak wygląda dziś. Na zdjęciach sprzed lat jest nie do poznania

Danuta Martyniuk często otwarcie mówi o zmianach we własnym wyglądzie. Żona "króla disco polo" schudła 20 kilogramów. Podkreśliła, że zrobiła to ze względu na zdrowie. Wcześniej w rozmowie z dziennikarzami Świata Gwiazd przyznała się do kilku zabiegów medycyny estetycznej. Przeszła też korektę kształtu nosa. Nie jest to jednak jedyny aspekt metamorfozy celebrytki.