Poruszające wyznanie kuracjuszki. "Trafiłam na bruk"

W 6. edycji formatu pojawiła się Elżbieta. Bohaterka zgodziła się porozmawiać z Plejadą o ciężkich momentach w życiu. W pewnym momencie kobieta straciła dom i pieniądze. Wyjechała do Stanów Zjednoczonych, aby tam zdobyć fundusze. Pomysłodawczynią przyjazdu była siostra Elżbiety, która później sama dopuszczała się okrutnych czynów względem kuracjuszki.

Elżbieta wyznała Plejadzie, że kiedyś prowadziła wiejskie delikatesy. Wspomniała, że pewnego razu firma zakładająca centralne ogrzewanie zniszczyła jej dom. "Fachowcy" proponowali naprawienie powstałej katastrofy i rozwiercenie ścian, a także świeżo polakierowanych podłóg. Bohaterka "Sanatorium" nie przystała na tę propozycję, twierdząc, że trzeba zrobić wszystko, jak należy. Potem podała kobietę do sądu, twierdząc, że nie zapłaciła za wykonane usługi.

Mieszkająca w USA siostra Elżbiety zaproponowała jej przyjazd, aby "odkuć się" po stratach finansowych. Zrobiła to jednak w tajemnicy przed mężem, który nie był zadowolony z przyjazdu kobiety.

Zapraszamy na grupę na Facebooku - #Samodbałość. To tu będziemy informować na bieżąco o wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!