Zdradził, kim chciał zostać w przeszłości. Miał wielkie marzenie

Stanisław Bober to uczestnik 6. edycji programu "Sanatorium miłości", który przyjechał z Irlandii, aby odnaleźć nowe znajomości. Początkowo w randkowym show Telewizji Polskiej zbliżył się do Marii Luizy, co wzbudziło zazdrość Małgorzaty. Po odejściu "Majki" z programu Stanisław nawiązał silniejszą więź z Gosią. Razem poszli na bal, gdzie Stanisław zdobył tytuł króla turnusu.