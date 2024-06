Z pozoru zwykła stylizacja. Ale prześwitujące body "zrobiło robotę"

Kamińska z szerokim uśmiechem na ustach przyszła na wydarzenie promujące jej pierwszy album, a my obraliśmy fokus na jej stylizację. Bo nie włożyła cekinowej sukienki czy innej "odjechanej" kreacji, której zadaniem byłoby przyciągać spojrzenia. Z pozoru wyglądała przeciętnie, ale wystarczy dłużej zawiesić wzrok na jej sylwetce, by zorientować się, że każdy element był przemyślany .

Aktorka i wokalistka miała też na sobie błękitne (najmodniejszy kolor denimu na lato 2024) jeansy z szerokimi nogawkami , które zostały fikuśnie wywinięte. Powstały w ten sposób model 7/8 odsłonił kostki i wyeksponował buty, nie byle jakie, bo "niewidzialne" . A tak na poważnie, mowa o klapkach na słupku, do wykonania których użyto przezroczystego tworzywa. Takie obuwie przewija się gęsto wśród trendów już co najmniej od dwóch lat.

Wisienką na torcie była jaskrawoczerwona szminka. Trzeba przyznać, że Julia Kamińska wyglądała perfekcyjnie. Nie przekombinowała, jej strój nie krzyczał o atencję, a jednak każde wprawne oko mogło wyłapać "smaczki", które są dowodem na to, że artystka doskonale wie, co dzieje się w świecie mody .

