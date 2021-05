Porzucił imprezy i dawne życie. Wieczorkowski zmienił się dla ukochanej

W 2006 roku Wieczorkowski poznał na imprezie piękną szatynkę, która natychmiast zwróciła jego uwagę. Była nią, oczywiście, Urszula Karczmarczyk. Jan podszedł do niej i zaczęli rozmawiać. Choć Ula początkowo podchodziła do aktora z dystansem, to ostatecznie dała mu swój numer i zaczęli wymieniać się wiadomościami.