Posadź już wkrótce. Komary będą omijać ogród szerokim łukiem

Są coraz bliżej Polski. U sąsiadów już zaczęły wchodzić do domów

Są coraz bliżej Polski. U sąsiadów już zaczęły wchodzić do domów

Jeżeli marzy nam się wspomniana lawenda, wyhodowana samodzielnie z nasion, zaczynamy działać już na przełomie września z październikiem lub na początku lutego. To bardzo ważne, ponieważ pozostawienie nasion w jeszcze chłodnych temperaturach to kluczowa kwestia przy odpowiednim wzrastaniu lawendy. Najpierw umieszczamy pojemnik z nasionami w lodówce lub zamrażalniku na ok. dwa tygodnie. Po tym czasie zasiewamy zioło i umieszczamy pojemnik na słonecznym parapecie. Jeżeli natomiast planujemy zakupić gotowe sadzonki, sadzimy je na początku kwietnia - w tym samym czasie możemy też zasadzić aksamitki. Po przymrozkach, na przełomie kwietnia i maja, spokojnie możemy zasadzić komarzycę.