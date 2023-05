Posadź przy grządkach. Uchronisz je przed szkodnikami

Aksamitki — hodowla, wymagania glebowe

"Śmierdziuszki" występują w aż 40 odmianach, z których każda ma inny kolor i nieco inną formę. Część aksamitek osiąga zaledwie 30 centymetrów wysokości, a niektóre z nich nawet metr. Sadzenie aksamitek można przeprowadzić w marcu (do rozsady) albo bezpośrednio do gruntu w połowie maja, po "zimnej Zośce". Będą kwitły nieprzerwanie od lata aż do późnej jesieni.