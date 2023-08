Posmaruj tym kran. Zapomnisz o śladach po wodzie

Zapomnisz o śladach po wodzie na kranie

Jak zadbać o czystość w łazience? Ekspertka w tym temacie pokazała, że jest to prostsze niż myślimy. By na kranie nie powstawały zacieki od wody, które przede wszystkim wyglądają po prostu nieestetycznie, to wystarczy przetrzeć go ściereczką nasączoną odrobiną oliwki dla dzieci. Ten produkt kosztuje w drogeriach zaledwie kilka złotych, a potrafi zdziałać cuda. W ten sposób krople będą spływać, a nie zasychać na baterii.