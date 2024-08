Postaw na blacie. Pozbędziesz się muszek owocówek

Lato to czas, w którym to możemy cieszyć się pysznymi, sezonowymi owocami. Niestety, ich zapach przyciąga muszki owocówki, które mnożą się na potęgę. Istnieje prosty sposób, żeby się ich pozbyć.

Maliny, śliwki, morele, gruszki — to tylko kilka letnich owoców, które w sezonie kupujemy na potęgę. Większość z nas trzyma je na blacie czy na paterze, aby móc zjeść je w każdej chwili. Wysokie temperatury sprzyjają szybszemu rozkładowi owoców, co przyciąga muszki owocówki.

To niewielkie i niegroźne owady, które nie przenoszą żadnych chorób, jednak nikt nie chce mieć ich w swoim domu. Jak się ich pozbyć? Nie potrzebujesz do tego żadnych chemicznych oprysków. Wystarczy, że zmieszasz ze sobą kilka składników.

Skąd biorą się muszki owocówki?

Obecność muszek owocówek w domu nie ma nic wspólnego z bałaganem czy brakiem higieny. Owady przedostają się przez okna i drzwi, a następnie składają jaja, które są niewidoczne dla ludzkiego oka. Przyciąga je zapach świeżych owoców i warzyw, a także przetwory owocowe, m.in. soki czy konfitury, czy wino.

Już dwie owocówki w mieszkaniu mogą doprowadzić do prawdziwej inwazji. Jeśli je zauważysz, musisz zacząć działać jak najszybciej. Jak pozbyć się niechcianych owadów? Przygotuj prostą pułapkę ze składników, które najprawdopodobniej masz już w domu.

Zmieszaj dwa składniki. Pozbędziesz się owocówek

Potrzebujesz octu balsamicznego oraz płynu do mycia naczyń. Wyciągnij mały słoik. Wlej do niego łyżkę octu balsamicznego, a następnie dodaj łyżkę płynu do mycia naczyń. Nie mieszaj roztworu. Słoik przykryj folią spożywczą lub papierem do pieczenia. Przytwierdź go za pomocą gumki recepturki, na końcu nakłuj go nożem w kilku miejscach.

Tak przygotowaną pułapkę należy umieścić w miejscu, gdzie znajdują się muszki. Zapach octu przyciągnie owady do słoika, a gdy spróbują go skosztować, utopią się w gęstym płynie do mycia naczyń. Z kolei okrycie uniemożliwi im ucieczkę.

Nie masz w domu octu balsamicznego? To nie problem. Możesz zastąpić go octem jabłkowym. Już po jednej nocy w słoiku będzie można zauważyć znaczną ilość martwych owadów. Po pozbyciu się muszek pamiętaj o odpowiednim przechowywaniu warzyw, owoców i przetworów. Postaraj się jak najczęściej dezynfekować blaty kuchenne. Stosuj się do tych zasad przez całe lato, a zapomnisz o muszkach owocówkach.

