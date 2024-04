Rozkrój i połóż w ogrodzie. Wyłapie ślimaki co do jednego

Ślimaki bez skorupki są prawdziwym utrapieniem wśród ogrodników. Ze względu na brak skorupy, łatwo je rozpoznać. Pomrowy mogą błyskawicznie doprowadzić do zniszczenia plantacji. Mają szczególną słabość do kapusty i sałaty. Warto więc szybko zareagować, gdy tylko zauważymy ich obecność w naszym ogrodzie lub na działce.

Dla ślimaków nasze ogrody to prawdziwe eldorado. Nie tylko ze względu na obfitość ulubionych roślin, ale również przez panujące tam idealne dla nich warunki. Pomrowy nie gardzą również małymi insektami, które są obecne w ogrodach, szczególnie w cieplejsze miesiące.

Miedź jest kolejnym materiałem odstraszającym ślimaki. Gdy ślimaki wchodzą w kontakt z miedzią, doznają nieprzyjemnego porażenia, co skutecznie "wypędza" je z naszego ogrodu. Warto zaopatrzyć się w samoprzylepną folię miedzianą i okleić nią ogrodzenia, doniczki czy inne miejsca narażone na atak. Zastosowanie miedzi jest bezpieczną i humanitarną formą ochrony przed nieproszonymi gośćmi.

