Widok latających muszek owocówek w kuchni może irytować, ponieważ choć to niewielkie owady, potrafią być bardzo uciążliwe. Pojawiają się nagle, głównie w kuchni, gdzie mają dostęp do fermentujących owoców i warzyw, szybko się rozmnażają i trudno się ich pozbyć.

Choć nie gryzą ani nie przenoszą chorób, ich obecność jest niehigieniczna. Najpierw żerują na gnijących produktach, a następnie siadają na żywności przeznaczonej do spożycia, pozostawiając na niej bakterie, dlatego warto zadbać o to, by jak najszybciej się ich pobyć.