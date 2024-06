Rozłóż w kącie łazienki. Wyginą w jedną noc

Rybiki cukrowe to bardzo małe stworzenia. Osiągają maksymalnie centymetr długości, mają duże czułki, kilka par odnóży oraz srebrny chitynowy pancerzyk, dlatego nazywane są także srebrzykami. Choć nie stanowią zagrożenia dla człowieka, mimo swoich niewielkich rozmiarów potrafią narobić sporo szkód.

Najczęściej można je spotkać w ciemnych i wilgotnych miejscach mieszkania, jak na przykład łazienka. Wystarczy w nocy zapalić światło, by zobaczyć uciekającego przed nami rybika. Jak się ich pozbyć? Podpowiadamy.

Rybiki grasują jednak nie tylko w łazience. Mogą przemieszczać się po całym mieszkaniu i to właśnie w innych miejscach najlepiej widać ich szkodliwą aktywność.

Jednym ze sposobów, by skutecznie pozbyć się rybików z domu, jest wymieszanie w proporcji 1:1 kwasu borowego i cukru pudru . Mieszankę należy rozłożyć w różnych zakamarkach łazienki, a po czasie problem rybików zniknie. Warto jednak pamiętać, by proszkiem nie zainteresowały się dzieci lub zwierzęta domowe.

Wchodzą do domów. Ich obecność to wyraźny znak

