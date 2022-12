Ania i Mikołaj nie chcieli mieć dzieci. Nagle partner zmienił zdanie

Partnerzy Anny i Ewy zmienili zdanie dotyczące posiadania dzieci, ale one – już nie. – I nawet mam żal do Ł., że te rozmowy ciągle wracają, choć on wie, jakie to wszystko jest dla mnie trudne i przez co przeszłam. Teraz sporo jego kolegów zostało ojcami. Również ci, którzy podobno nie chcieli. Możliwe, że to wpłynęło na jego opinię. Ja staram się tematu unikać, jednak widzę, że Ł. nie chce odpuścić. Teraz jeszcze rozmawiamy "pokojowo": on mówi swoje, ja swoje, ale co będzie dalej, tego nie wiem.