Zrelacjonowała wizytę u fryzjera w Tajlandii. "Końcówki podpalają"

"Co sądzisz?" - pytała Marcelina swoich fanów na Instagramie. Większości obserwatorów nowa fryzura modelki nie przypadła do gustu, którą sama zainteresowała potraktowała jak zabawę , o czym świadczą kolejne nagrania.

Nowa fryzura gwiazdy nawiązuje do mody z końca lat 90., w których wokalistki zespołu Tic Tac Toe, podobnie jak przedstawicielki muzyki R&B, rozsławiły fryzurę z "tuzinem" cienkim warkoczyków na głowie. Marcelina Zawadzka opisała swoje wrażenie po pierwsze nocy z nowymi "koleżankami".

Marcelina Zawadzka wystylizowała nową fryzurę w połączeniu z plecionym kapeluszem pokrytym kolorowymi naszywkami, białym T-shirtem i gumowymi klapkami, które przypominają basenowe modele, ale ich grubsza podeszwa nawiązuje do futurystycznego designu. Co sądzisz o wakacyjnej metamorfozie Marceliny ?

