Poszła do programu Sablewskiej. Tak wygląda po przemianie

Dawniej Małgorzata wstydziła się tego, jak wygląda. Mierzyła się z nadwagą oraz złośliwymi komentarzami rówieśników w liceum. - Przezywali mnie od wielorybów. To nie było łatwe - wyznała przed kamerą. Zanim kobieta zaczęła się odchudzać, ważyła 130 kg i nosiła rozmiar 48. Małgorzacie udało schudnąć i zejść do rozmiaru 36. Metamorfoza sporo ją jednak kosztowała. - Schudnięcie mnie postarzyło. Potrzebuję zmiany, żeby dopiąć to, co sama zaczęłam. Chciałabym wreszcie wyglądać kobieco - podsumowała.