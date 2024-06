Poszła do teatru bez stanika? Jej sukienka to majstersztyk

Choć rzadko pojawia się na różnych wydarzeniach branżowych, dla Elżbiety Jarosik postanowiła zrobić wyjątek. Marta Wierzbicka nie bez powodu słynie z niezwykle kobiecych, a do tego modnych stylizacji, w których prezentuje się "na salonach". Tym razem nie mogło być więc inaczej.

Jak ubrać się do teatru? Warto pamiętać o tym, by prezentować się elegancko i przy tym niezbyt wyzywająco. Marta Wierzbicka wybrała jednak kreację, która na pierwszy rzut oka wydawała się idealnie wpisywać w dress code wydarzenia, jeden szczegół od razu zwracał na siebie uwagę.

Jak połączyć najgorętsze trendy sezonu z wygodą? Czasami wydaje się to niemożliwe. W przypadku butów istnieje jednak prosty sposób. Wystarczy zamienić szpilki na buty na znacznie niższym i stabilniejszym słupku.

Marta Wierzbicka właśnie taki model dobrała do swojej łosioswej sukienki. Niestety trudno stwierdzić czy zdecydowała się na sandałki, czy klapki. Niezależnie od tego gwiazda prezentowała się w nich naprawdę znakomicie.

