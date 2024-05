Pokazała się w bikini. Idealny kostium dla kobiet z większym biustem

Monokini, trikini, bikini... Wśród modnych strojów kąpielowych na lato 2024 możemy przebierać jak w rękawiczkach. Ale oprócz trendów, liczy się przede wszystkim poczucie komfortu, które w przypadku właścicielek większych biustów wcale nie jest tak oczywiste do osiągnięcia. Który strój kąpielowy wybrać, kiedy miseczka przekracza rozmiar C? Te gwiazdy mają swoje ulubione modele.

Warto pamiętać, że jasne odcienie uwypuklają, a ciemnie wizualnie oddalają obiekt, co jest szczególnie widoczne w kontrastujących stylizacjach. Ale istotne znaczenie ma także skala wzoru, która potrafi manipulować iluzją optyczną . Niesymetryczny i duży print działa jak zoom. Zaś drobny i symetryczny jest neutralny w odbiorze, a niekiedy sprawia wrażenie oddalenia. Dlatego polując na wzorzysty strój kąpielowy odpowiedni dla większego biustu, postaw na mniejszy deseń w stylu Marty Wierzbickiej .

Usztywniane miseczki są szczególnie pożądane w ujęciu większego biustu oraz zapewnieniu komfortu. Ale wbrew pozorom sztywna konstrukcja stanika nie jest wyłącznie domeną dwuczęściowych strojów kąpielowych. Modelujące piersi miseczki często wszywane są także do kostiumów jednoczęściowych. Spójrz na propozycję Kasi Cichopek , która jest ich wielką fanką.

Z kolei Marcelina Zawadzka udowodniła, że zasady są także po to, aby od czasu do czasu je łamać. Prezenterka i modelka postawiła na jednolite i połyskujące monokini w oryginalnym kolorze przypominającym fuzję dwóch odcieni – copper i marsala. Strój kąpielowy doskonale zebrał piersi do środka, wyeksponował biust, a dodatkowe i przecinające się wiązania stanowiły ciekawy i finezyjny akcent.