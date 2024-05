Szorty odeszły do lamusa, bo nadchodzi czas jortsów. Wierzbicka już je ma

Marta Wierzbicka zaskarbiła sympatię Polaków za sprawą roli Oli Zimińskiej, w którą wcielała w serialu "Na Wspólnej". Aktorka próbuje swoich sił również w dubbinu, użyczyła swojego głosu głównej postaci "Alicji w Krainie Czarów" Tima Burtona (polski dubbing). Można ją też zobaczyć na deskach Teatru Capitol w Warszawie - występuje m.in. w "Dwie pary do pary" i "Dajcie mi Tenora!".

Marta Wierzbicka interesuje się też modą. Jest na bieżąco z gorącymi trendami, w zeszłym roku znalazła się w gronie zaproszonych osób na Fashion Week w Kopenhadze. Jej profil na Instagramie, który obserwuje blisko 300 tys. osób, to skarbnica inspiracji dla wielu kobiet.

Króciutkie szorty odeszły w cień. Jortsy, które zaprezentowała Wierzbicka, to spodnie z dłuższą nogawką, która kończy się tuż przed albo za kolanem. Nawiązują do mody ulicznej i są wygodną alternatywą dla mikroskopijnych spodenek.

To ulubione szorty Wieniawy i Maffashion, teraz dołączyła do nich Marta Wierzbicka. Aktorka dobrała do nich luźny T-shirt, baleriny i małą torebkę pod kolor koszulki. Jortsy w stylu Wierzbickiej sprawdziłyby się również na większe wyjście. Wystarczy elegancki top, marynarka w męskim stylu i wysokie obcasy.