Poszła na koncert Taylor Swift. Pokazała, ile kosztuje jedzenie

Taylor Swift, globalna ikona popu, odwiedziła Warszawę w ramach swojej trasy koncertowej "The Eras Tour". Jej występ był jednym z najbardziej oczekiwanych wydarzeń muzycznych roku, przyciągając fanów z całej Polski i innych krajów.

Gwiazda występuje 1, 2 i 3 sierpnia. Bilety wyprzedały się w mgnieniu oka. Fanów nie odstraszyła cena. W Polsce najtańsze bilety kosztowały 199 złotych. Za trybuny dolne trzeba było zapłacić od 599 do 749 złotych, za miejsce na płycie 519-669 zł. Wejście VIP to nawet 2250 zł.

Zakup biletu to jednak niejedyny wydatek. Fani, którzy chcieli kupić jedzenie lub napoje na miejscu, musieli przygotować się na niemałą kwotę.

Luksusowa była jednak cena. Niektórzy stwierdzili, że czują się jak na lotnisku, gdzie wszystko również jest droższe niż normalnie. Inni jednak przyznali, że mogło być jeszcze drożej. W końcu to wydarzenie na ogromną skalę, przygotowane z dużym rozmachem.

Ceny zapiekanek nie należały do najniższych. Za tradycyjną trzeba było zapłacić 20 zł, a tę z salami lub szynką - 25.

Wysokie ceny jedzenia na koncertach i innych dużych wydarzeniach nie są nowością. Organizatorzy muszą uwzględniać nie tylko koszt zakupu i przygotowania jedzenia, ale także wynajem stoiska. Niektórzy poniekąd słusznie się bulwersują, a inni - w myśl zasady "nie przyszłam tu, żeby jeść, ale zobaczyć Taylor" - po prostu przymykają na to oko.

