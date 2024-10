Poszli na randkę w ciemno. Mimo różnic odnaleźli wspólny język

Kamala Harris to pierwsza w historii kobieta, która ma szansę objąć fotel prezydencki Stanów Zjednoczonych. Polityczka przeszła przez długą drogę do miejsca, gdzie znajduje się obecnie.

Oczywiście, pomijając szlaki kariery zawodowej, wyborcy oraz światowe media przyglądają się życiorysom kandydatów. Historia Donalda Trumpa jest w zasadzie otwartą księgą. Co natomiast wiadomo o Kamali Harris? Kandydatka demokratów na prezydentkę od dziesięciu lat jest mężatką. Douglas Emhoff, zanim poznał Harris, był w wieloletnim związku, który zakończył się z powodu romansu mężczyzny.

Zagraniczne media informują, że Emhoff wywodzi się z żydowskiej rodziny. Harris natomiast uczęszczała do kościoła baptystów, nieobce są jej również hinduskie tradycje. Mimo różnic kulturowych, Douglas i Kamala szybko odnaleźli wspólny język.

Mama dziewczynek zdecydowała się wychowywać córki w pojedynkę. Kamala bardzo szanowała obrządki religijne obojga rodziców; dlatego uczęszczała zarówno na nabożeństwa w kościele baptystów, jak i do hinduskiej świątyni. Dla Harris od najmłodszych lat była ważna walka o prawa mniejszości; takie wartości były jej wpajane przez matkę i ojca.

