Vance wytknął Harris bezdzietność. Pasierbica zareagowała

Ostatnio pasierbica wiceprezydentki Stanów Zjednoczonych odniosła się do wywiadu J.D. Vance’a dla Fox News. Kandydat Republikanów na wiceprezydenta kilka lat temu skrytykował Kamalę Harris z powodu braku własnych dzieci. W obronie polityczki stanęła jej przybrana córka.

25-latka skrytykowała reprezentanta Republikanów. Ella Emhoff odniosła się do wywiadu polityka, w którym wytknął Harris, że ta nie ma swoich własnych dzieci. Wywiad ukazał się w 2021 roku, jednak po rezygnacji Joe Bidena w wyścigu prezydenckim i wystawieniu Kamali Harris, znów zrobiło się o nim głośno.

"To bezpodstawne ataki. Przez ponad 10 lat, odkąd Cole i Ella byli nastolatkami, Kamala była współrodzicem z Dougiem i ze mną" - napisała w oświadczeniu.

Po rozstaniu rodziców w 2014 roku jej ojciec ożenił się z Kamalą Harris, co sprawiło, że Ella stała się częścią rodziny obecnej wiceprezydent USA. Ella edukację średnią zdobyła w ekskluzywnej Wildwood School w Los Angeles, gdzie kształciły się również dzieci znanego aktora Bruce'a Willisa. Następnie podjęła studia w dziedzinie projektowania mody na renomowanej uczelni Parsons School of Design w Nowym Jorku.

Na Instagramie pasierbica Kamali Harris dzieli się swoimi pracami, zachęcając innych do kreatywnego podejścia do dziergania, które często kojarzy się z nudnym, "babcinym" zajęciem.

