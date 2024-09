- Choć wpływ celebrytów jest ogromny, nie można go przeceniać. Fani Taylor to w większości osoby młode, w dużej mierze kobiety, które często wyznają podobne wartości do ich idolki. Można więc założyć, że i tak większość z nich zagłosowałyby na Demokratów (tym bardziej że w tym roku reprezentuje ich kobieta), a nie Republikanów - mówi dr Tomasz Płudowski.