Potrzyj zabrudzone rolety. Znowu będą jak nowe

Rolety to praktyczne i estetyczne rozwiązanie w każdym domu. Skutecznie chronią przed intensywnym nasłonecznieniem, przyciemniają pomieszczenia w ciągu dnia oraz zapewniają prywatność po zmroku. Niestety, ich użytkowanie wiąże się również z pewnym problemem – zbierają kurz, tłuszcz, a nawet mogą sprzyjać rozwojowi pleśni.

Pleśń na roletach to nie tylko problem wizualny – może powodować bóle głowy, podrażnienia oczu, problemy z oddychaniem, a nawet skórne wysypki. Dlatego tak ważne jest, aby regularnie je czyścić i dbać o odpowiednią wentylację pomieszczeń. Rolet nie można jednak po prostu wrzucić do pralki, więc jak skutecznie usunąć zabrudzenia?

Jak zatem skutecznie zadbać o czystość rolet, aby zawsze wyglądały jak prosto ze sklepu? Istnieje domowy sposobów, dzięki któremu będą lśnić jak nowe.

Pierwszy krok do czystych rolet

Zanim przystąpisz do głębszego czyszczenia, ważne jest, aby dokładnie usunąć kurz. Najlepiej użyć do tego suchej, miękkiej szmatki, która delikatnie zbierze pył z materiału. Możesz także skorzystać z miotełki do kurzu lub odkurzacza z delikatną szczotką, aby usunąć zanieczyszczenia z trudno dostępnych miejsc. Ważne, aby podczas tej czynności nie używać zbyt dużej siły, która mogłaby uszkodzić materiał rolet.

Domowa mikstura do czyszczenia

Kiedy rolety są już wolne od kurzu, można przystąpić do głębszego czyszczenia. Skutecznym rozwiązaniem będzie przygotowanie domowej mieszanki z prostych składników, które znajdziesz w kuchni. Potrzebujesz: 1 szklanki wody,

1/2 szklanki płynu do naczyń,

1/2 szklanki proszku do prania. Zmieszaj wszystkie składniki w proporcjach 2:1:1, aby uzyskać delikatną, ale skuteczną miksturę. Przy pomocy miękkiej gąbki nasączonej roztworem delikatnie przetrzyj zabrudzone rolety.

Jeżeli na twoich roletach pojawiły się ślady pleśni, użyj octu. Jego właściwości dezynfekujące sprawią, że szybko pozbędziesz się grzybów i bakterii. Wystarczy wymieszać ocet z wodą w równych proporcjach (np. pół szklanki octu i pół szklanki wody). Tak przygotowaną mieszankę nanieś na rolety przy pomocy gąbki lub szmatki, a następnie pozostaw materiał do wyschnięcia.

Przed użyciem octu warto jednak przetestować roztwór na małym, niewidocznym fragmencie rolety, aby upewnić się, że nie dojdzie do przebarwień.

Po wyczyszczeniu rolet ważne jest, aby pozostawić je do całkowitego wyschnięcia. Ważne jest, aby nie rolować wilgotnych rolet, ponieważ może to prowadzić do ponownego pojawienia się pleśni.