Powiedz to zdanie. Głośne towarzystwo szybko zamilknie

Gdy mimo prośby rozbawione towarzystwo nie ma ochoty się dostosować lub ucisza się na chwilę, by za kilka minut wrócić do poprzedniego natężenia dźwięków, warto zastosować sposób, którym sprawi, że raczej większość ludzi zamilknie.

Wystarczy zapukać do sąsiadów lub zwrócić się do głośnych współpasażerów słowami: "Przepraszam, czy moglibyście być nieco ciszej? Muszę wcześnie rano wcześnie wstać na pogrzeb". Jak mówi autorka nagrania - ludzie milkną natychmiast i speszeni raczej nie zaczynają ponownie hałasować.

Większość komentatorów była zachwycona radą. Sporo osób stwierdziło, że musi to zapamiętać i z pewnością w przyszłości, gdy zajdzie taka potrzeba, wykorzystają ten sposób.

