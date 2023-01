Znalazła liścik na drzwiach. Zdumiało ją, co zarzucają jej sąsiedzi

Co jeszcze przeszkadza sąsiadom?

Okazuje się, że do podobnych nieporozumień dochodzi często. "Moi sąsiedzi ostatnio w ten sam sposób poradzili mi pohamowanie temperamentu w sypialni po tym, jak o 20 odpaliłam stepper na 15 minut", "Miałam taką, co jej chodzenie przeszkadzało, rozścielanie łóżka i to, że w czasie deszczu jej woda kapie na parapet. Rzekomo z mojego parapetu", "Ja za to podobno zbyt głośno stukałam obcasami i w ogóle całą noc słychać było głośne stukanie" - dzielą się swoimi historiami komentatorki.