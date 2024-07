Spędzał sam urodziny. Dosiadł się nieznajomy. Tak mu się odwdzięczył

Zachery Dereniowski to twórca internetowy, który publikuje na TikToku nagrania z eksperymentami społecznymi. Niedawno na jego profilu pojawił się nowy materiał. Mężczyzna siedział w galerii handlowej w kolorowej czapeczce i z tortem urodzinowym, aby zobaczyć, jak zareagują przechodnie.

Na wideo widzimy starszego mężczyznę, który podchodzi do Zachery'ego i składa mu życzenia. Gdy dowiaduje się, że influencer spędza ten wyjątkowy dzień sam, bo jego znajomi nie przyszli, dosiada się do niego na ławce. Dalsza rozmowa dwóch nieznajomych rozczula.

Zapraszamy na grupę FB - #Samodbałość. To tu będziemy informować na bieżąco o wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!