Zmarzniętego chłopca minęło kilkaset osób. Pomogło niewiele

We wtorek, 28 listopada 14-letnia Natalia jechała z Andrychowa do szkoły w Kętach. Dziewczyna źle się poczuła i około godziny 8 zadzwoniła do ojca. Przerażona nie mogła określić, gdzie się znajduje. Rodzic nastolatki natychmiast zawiadomił policję w celu rozpoczęcia poszukiwania dziecka. Losem zagubionej i zmarzniętej dziewczynki przez wiele godzin nikt się nie zainteresował. Natalia doznała hipotermii i zmarła z powodu wychłodzenia organizmu.