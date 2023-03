Powitaj słońce z jedwabiście gładką skórą. Z tym urządzeniem do depilacji zrobisz to szybko i bezboleśnie

Żeby efekty depilacji były skuteczne, warto najpierw przygotować skórę do zabiegu depilacji. jak przygotować skórę do depilacji. Przed usuwaniem włosów światłem najlepiej unikać słońca i sięgać o filtry UV. Dzięki temu zminimalizujesz ryzyko oparzeń i przebarwień skóry. Na miesiąc przed depilacją nie stosuj zabiegów, które usuwają owłosienie razem z cebulką. Przed samą depilacją usuń owłosienie maszynką do golenia. Skóra, na której będzie przeprowadzany zabieg, powinna być sucha i czysta. Jeżeli wcześniej nałożyłaś na ciało balsam lub inny kosmetyk, zmyj go ciepłą wodą z mydłem. Sam proces depilacji jest bardzo prosty. Przyłóż głowicę do wybranych partii skóry, naciśnij przycisk i przeciągnij urządzenie wzdłuż całej depilowanej powierzchni.. Po serii 4 – 12 zbiegów zapomnisz o owłosieniu na zawsze. Sięgnij po depilator IPL już dziś i powitaj jedwabistą skórę na wiosnę!