Powszechny błąd z pralką. Wsypują proszek nie tam, gdzie należy

Przegroda z kwiatkiem. Ta, która budzi największe kontrowersje

Trzecia przegroda, która została oznaczona symbolem kwiatu, budzi zwykle największe emocje. Kwiat wziął się od kwiatu bawełny, która od razu kojarzy się z miękkością. To znaczy, że do ostatniej przegrody wlewamy płyn zmiękczający do tkanin, jeśli go używamy. Trafia on do pralki jako ostatni, dopiero na etapie płukania, dlatego tak ważne jest, aby znalazł się we właściwej szufladce. W wypadku pomyłki mogłoby się zdarzy, że wypierzemy pranie w płynie do płukania, a wypłuczemy w proszku… Dlatego też ważne jest, aby zwracać uwagę na symbole i odpowiednio dozować detergenty.