Włóż do szuflady i zalej. Po chwili pralka będzie jak nowa

Regularnie szorowanie pralki to klucz do sukcesu. Powinno się ją przemyć po każdym praniu, zwracając szczególną uwagę na szufladkę na detergenty. Łatwo tworzy się tam tłusty osad, który trudno usunąć. Jeśli tego nie zrobimy, w pralce szybko pojawią się ciemne plamy, czyli po prostu pleśń.

Pranie ubrań w zapleśniałej pralce jest nie tylko niezdrowe, ale i nieefektywne – nie będzie świeże z powodu brzydkiego zapachu. Z pleśnią trzeba walczyć od razu, zanim opanuje całe urządzenie.

Nie szoruj bez sensu, bo się zmęczysz. Użyj sprytnego sposobu

Szufladka na detergenty jest niezwykle trudna do wyczyszczenia z powodu swojego kształtu. Trzeba ją wyjąć, aby dostać się do szczególnie zabrudzonych miejsc, a następnie naprzemiennie płukać i szorować, aby usunąć osad i resztki proszku czy płynu do płukania. Szufladę najlepiej najpierw zamoczyć w gorącej wodzie z dodatkiem octu, który skutecznie rozpuści osad, a następnie wyszorować do czysta.

Niektórzy próbują używać do tego zwykłych gąbek, ale szybko mają dość. Są zbyt duże, aby dosięgnąć wszystkich zakamarków. Bardziej przyda się stara szczoteczka do zębów, a do trudno dostępnych miejsc – patyczek kosmetyczny, dzięki któremu usuniemy z plastiku wszystkie osady. Cały proces jest jednak męczący, do tego może zająć nawet kilka godzin. Czy można go w jakiś sposób przyspieszyć? Oczywiście!

Wystarczy umieścić to w szufladzie pralki. Działa za każdym razem

Znacznie ułatwimy sobie pracę, jeżeli sięgniemy po sprytny trik, który zdobywa coraz większą popularność. Nie wymaga kupowania dodatkowych środków, wystarczy wykorzystać to, co na pewno mamy w domu, czyli miękkie myjki do naczyń.

Czyste, nieużywane gąbki umieszczamy w przegródkach szufladki, a następnie zalewamy je octem. Nie ma go co żałować, lepiej nalać więcej niż mniej. Gąbki zostawiamy w przegródkach przynajmniej na pół godziny, a następnie płuczemy i przemywamy szufladę do czysta (wystarczy woda z płynem do naczyń).

Ocet skutecznie rozpuści wszelkie zabrudzenia, a do tego zdezynfekuje pralkę, chroniąc ją przed powstawaniem pleśni. Jest też środkiem sprawdzonym i naturalnym, bezpiecznym dla ludzi i zwierząt, czego nie da się powiedzieć o silnej, sklepowej chemii, zwykle zalecanej do czyszczenia pralek.