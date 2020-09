Pożar w Bejrucie. Martyna Wojciechowska jest na miejscu zdarzeń

4 sierpnia w bejruckim porcie doszło do potężnej eksplozji. To tam składowano saletrę amonową, silnie wybuchową substancję. Wówczas śmierć poniosło 190 osób, a ponad 6 tys. zostało rannych. Podczas gdy miasto próbowało wrócić do normalności, miesiąc później wydarzyła się kolejna tragedia.