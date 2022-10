Poznaj moc resweratrolu. Zadba o twoją skórę skuteczniej niż retinol

Także dla kobiet w ciąży

Resweratrol to naturalny przeciwutleniacz. Posiada mnóstwo odżywczych właściwości: działa przeciwstarzeniowo, liftingująco i ujędrniająco. W połączeniu z kwasem hialuronowym daje jeszcze bardziej skuteczne efekty pielęgnacyjne. Do tej formuły marka Caudalie dodała również wegański wzmacniacz kolagenu i tak powstał nowy patent, który może być alternatywą dla retinolu. Resweratrol to składnik wegański. Mogą go stosować kobiety w ciąży oraz karmiące piersią. Bezpieczny w przypadku ekspozycji na słońce. Skuteczny w walce o piękną skórę.