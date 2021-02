WP Kobieta Poczta TV ONLINE Program TV Menu Moda

Ludzie + 3 lakiery hybrydoweneonailmanicure Halina Basek Dzisiaj, 16-02-2021 09:55 Parterem treści jest NEONAIL Poznaj prawdziwy przełom w domowej hybrydzie Manicure hybrydowy wydaje ci się czasochłonny? A może myślisz, że nie jest dla ciebie, bo to zbyt skomplikowany zabieg? Nic bardziej mylnego! Teraz nie musisz chodzić do salonu, by profesjonalna manicurzystka wykonała ci hybrydę. Z powodzeniem poradzisz sobie z tym sama we własnym zaciszu domowym. SIMPLE marki NEONAIL to rewolucja! Zobacz, jakie to proste. Share Źródło: materiały partnera Domowy manicure Aby cieszyć się pięknymi i zadbanymi paznokciami, musiałaś do tej pory poświęcać im sporo czasu. W przypadku tradycyjnych lakierów - malowanie podkładem, nakładanie kolorowego lakieru w przynajmniej dwóch warstwach, położenie wierzchniej odżywki lub lakieru utwardzającego i czekanie… Bo przecież paznokcie muszą dobrze wyschnąć. Tak często zdarzało się, że nakładałam świeży lakier, a wtedy nagle trzeba było pójść po coś do samochodu, przypadkiem dotknęłam czegoś albo było już późno, więc zasnęłam, odkrywając rano wzorki z pościeli na paznokciach. Wielokrotnie rezygnowałam w takich sytuacjach z manicure i kończyło się, w najlepszym przypadku, nałożeniem bezbarwnej odżywki. Myślę, że doskonale to znasz… materiały partnera Kolekcja SIMPLE Źródło: materiały partnera Tyle zabiegów, a ile utrzymuje się taki manicure, gdy już uda się go skończyć? Maksymalnie kilka dni. Jeśli ręcznie zmywasz naczynia albo sprzątasz, może okazać się, że już po kilku godzinach lakier na paznokciach staje się mniej wyrazisty albo zaczyna odpryskiwać. Potem pojawiła się hybryda. Pomyślałaś: super, to coś dla mnie! I wtedy okazało się, że sama nie potrafisz jej wykonać, że potrzebne są do tego baza, specjalne lakiery, topy i nakładanie kilku warstw, aby osiągnąć zamierzony efekt. Wszystko zamiast 20 minut trwa 1,5 godziny! A potem jeszcze ściąganie hybrydy… I tu przychodzą na ratunek lakiery SIMPLE marki NEONAIL. materiały partnera Kolekcja SIMPLE Źródło: materiały partnera To prawdziwa rewolucja! Baza, kolor i top w jednym, więc wystarczą dwie warstwy lakieru i utwardzenie. 20 minut i gotowe! Bez czekania, bez kombinowania, za to gwarancja piękna i trwałości nawet do 2 tygodni. Na to czekały wszystkie Polki! Hybryda inna niż wszystkie Wiele pań opiera się hybrydowemu manicure. Wydaje im się, że jest on trudny do wykonania i zajmuje dużo czasu. Tymczasem SIMPLE od NEONAIL rozprawia się z tymi barierami raz na zawsze. Boisz się, że nie dasz sobie rady? Nic bardziej mylnego. Manicure z SIMPLE od NEONAIL jest bardzo prosty w wykonaniu. Nie potrzebujesz bazy ani topu. Wystarczy sam lakier, którym malujesz paznokcie raz, utwardzasz 60 sekund przy pomocy lampy LED, nakładasz drugą warstwę i znów utwardzasz. To wszystko! materiały partnera Kolekcja SIMPLE Źródło: materiały partnera Wydaje ci się, że to czasochłonne? Chcąc utrzymać paznokcie w idealnym stanie, musiałaś malować je zwykłym lakierem przynajmniej co kilka dni. A i to nie gwarantowało wymarzonego efektu. Każdorazowe malowanie trwało minimum 20 minut, więc miesięcznie poświęcałaś tej czynności nawet ponad 3 godziny! SIMPLE marki NEONAIL to również 20 minut pracy, ale zaledwie dwa razy w miesiącu. Daje nam to dodatkowe 2 godziny czasu dla siebie lub swoich bliskich! Zdejmowanie/zmywanie hybrydy wykonanej z wykorzystaniem lakierów SIMPLE jest również niezwykle proste. Wystarczy lekko spiłować błyszczącą warstwę lakieru, skorzystać z acetonu i zawinąć paznokcie folią aluminiową, zostawiając je tak na kilkanaście minut. Po tym czasie paznokcie są gotowe do wykonania kolejnej hybrydy. materiały partnera Kolekcja SIMPLE Źródło: materiały partnera Dodatkowo lakiery SIMPLE od NEONAIL są wzbogacone o pielęgnacyjne proteiny jedwabiu, dzięki którym zadbasz o płytkę paznokcia. Wszystko to sprawia, że SIMPLE to lakiery idealne, którymi zachwyciły się Polki. Jeśli lubisz mieć pięknie pomalowane paznokcie, ale nie zawsze masz tyle czasu, ile byś potrzebowała do wykonania idealnego manicure, przełomowe lakiery SIMPLE są dla ciebie. Łatwość użycia i kompleksowość działania tych lakierów daje efekt jak z salonu w zaledwie 20 minut. Niezmienną wyrazistością koloru będziesz się cieszyć nawet do 14 dni. Nawet jeśli do tej pory nie korzystałaś z hybrydy, to rozwiązanie z pewnością cię usatysfakcjonuje i pokochasz na nawo swoje paznokcie. materiały partnera Kolekcja SIMPLE Źródło: materiały partnera