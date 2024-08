Poznali się na planie serialu. Ma żonę młodszą o 17 lat

Krystian Wieczorek od 2008 roku wciela się w rolę mecenasa Andrzeja Budzyńskiego w "M jak miłość". Mało kto zdaje sobie sprawę, że to właśnie w pracy, na planie serialu TVP poznał swoją ukochaną. Maria Szafirska jest aktorką, która dołączyła do obsady w 2015 roku. Zagrała w kilku odcinkach, ale to wystarczyło, by zwrócić uwagę Wieczorka. Ponoć mężczyzna od razu wiedział, że to "ta jedyna".