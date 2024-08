Zrobił karierę i zniknął. Tak wygląda po 18 latach

Przemysław Cypryański na początku traktował aktorstwo jako przygodę, dzięki której mógł sobie dorobić. Z wykształcenia jest informatykiem. Nie mógł wówczas przypuszczać, że kilka lat później stanie się to jego sposobem na życie. Choć ostatnio kariera aktora nieco zwolniła, już wkrótce może to się zmienić. Widzowie mają bowiem okazję podziwiać go w znanym serialu.