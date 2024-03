Poznali się w "Prince Charming". Zwracają się do Donalda Tuska

"Chcemy budować nasze Love Story"

"Księciem z bajki", który poszukiwał miłości w programie, był Jacek Jelonek. W trakcie "Prince Charming" mężczyzna zapoznał się z 13. kandydatami. Jego serce skradł Oliwer Jakubiak. Panowie do dziś są w szczęśliwym związku i marzą o tym, aby w świetle prawa był on legalny. Zakochani dołączyli do kampanii "100 dni na związki", która odnosi się do wyborczej obietnicy premiera Donalda Tuska.