Halejcio pozowała na plaży. Ten strój nie ma sobie równych

Wiele polskich gwiazd potrafi dostarczyć nam modowych inspiracji. Wystarczy tylko zajrzeć na profil Klaudii Halejcio , która najgorętsze trendy ma w małym palcu. To prawdziwa skarbnica modowych perełek.

Tym razem na swoim Instagramie, który obserwuje 1 mln osób, pochwaliła się zdjęciami i nagraniami z wakacji. Do walizki zabrała przede wszystkim zwiewne komplety. Jednak naszą uwagę przykuł jej nietypowy strój kąpielowy wraz z narzutką.

Do kompletu dobrała długą, powiewającą na wietrze, spódniczkę typu sarong. W tym zestawieniu wygląda niezwykle kobieco . Marszczenia, wiązania i wycięcia zrobiły tutaj całą robotę.

