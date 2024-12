Pozowała w tiulowych spodniach. Takich jeszcze nie widzieliśmy

Julia Kuczyńska w kwestii modowej jest bezkonkurencyjna. W końcu jej kariera rozwinęła się za sprawą mody. Najgorętsze trendy ma w jednym placu, jednak nie powiela ich bezmyślnie, a wszystko starannie selekcjonuje i samodzielnie dobiera. To właśnie dzięki temu zawdzięcza swój sukces. Jej styl jest synonimem klasy i elegancji, którą prezentuje w swoich oryginalnych lookach.

Julia tym razem postawiła w całości na czarne zestawienie. Jednak jak na miłośniczkę modowych eksperymentów przystało, nie mogło być skromnie. Influencerka wybrała bluzkę z szerokimi i rozkloszowanymi rękawami. Trzeba przyznać, że dodały one całego uroku. Dzięki nim stylizacja nabrała designerskiego stylu. Jednak na tym nie koniec modowego szaleństwa.

Całą robotę zrobiły tutaj spodnie. Maffashion do swojego outfitu wybrała "dzwony", które jednak odbiegają od standardowej wersji. Wszystko za sprawą delikatnego i prześwitującego materiału. Model wykonany z tiulu przylegał do nóg, jednak jego dolna część była mocno rozszerzana.

Na taki fason z pewnością nie każda by się odważyła, ponieważ wiele odsłania. Całość ograła szpilkami ze szpiczastym noskiem oraz delikatną biżuterią. Trzeba przyznać, że bloggerka ponownie zaskoczyła, a jej look prezentuje się obłędnie.

Stylizacje Julii Kuczyńskiej, którymi dzieli się w mediach społecznościowych, to często nie lada gratka dla miłośników mody. Influencerka ostatnio zgarnia same komplementy. Tak było i tym razem.

Obciach czy hit? Spójrzcie, co wsunęła na nogi

