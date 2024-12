Obciach czy hit? Spójrzcie, co wsunęła na nogi

Instagramowy profil Maffashion to skarbnica modowych perełek. Blogerka jest na bieżąco z najgorętszymi trendami, dlatego jej stylizacje inspiruje wiele kobiet — w każdym wieku.

Kuczyńska, by uatrakcyjnić całość, zdecydowała się na dodatki z "pazurem". Dobrała krótkie futerko w kolorze butelkowej zielni. Dzięki niemu stworzyła stylizację, która idealnie wpisuje się w elegancki i szykowny styl "old money".

W tej stylizacji nie zabrakło także szpilek, biżuterii w rozmiarze XXL oraz rajstop, które zrobiły całą robotę. Wybór Maffashion padł na czarne rajstopy z cienkim szwem, który "biegł" wzdłuż nóg. Jednak uwagę zwracają pióra, które zasiadły w okolicy kostek. Ten detal dodał charakteru całej stylizacji. Ale jest dość ekstrawagancki, dlatego to opcja tylko dla nielicznych.

Stylizacje Julii Kuczyńskiej, którymi dzieli się z internautami za pośrednictwem mediów społecznościowych, to często nie lada gratka dla miłośników mody. Blogerka zgarnia ostatnio same komplementy. Tak było i tym razem.

Do mikroszortów dobrała błyszczące rajstopy. Absolutny hit tego sezonu

