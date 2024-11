Wyglądała, jak w rajstopach. Ale miała na sobie coś innego

Maffashion nie znosi nudy w modzie i bezmyślnego powielania stylizacji, które są w trendach. Zawsze stawia na oryginalność i pewnie dlatego od wielu lat prowadzi zawrotną karierę. Jej profil na Instagramie obserwuje aż 1,4 miliona internautów. To właśnie tam dzieli się swoimi lookami.

Ostatnio opublikowała zdjęcie, do którego zapozowała w eleganckiej odsłonie i zwiodła wszystkich, którzy nie przyjrzeli się dokładniej. Maffashion zdecydowała się bowiem na ciekawy twist .

Maffashion zaprezentowała się w czarnej minisukience o kroju marynarki z poszerzoną linią ramion. Czy może być coś elegantszego? Taka kreacja idealnie sprawdzi się na każde bardziej oficjalne, wieczorowe wyjście oraz w okresie świąteczno-sylwestrowym. Fashionistka dorzuciła do tego pasek ze złotą klamrą, by podkreślić linię talii. Nie zabrakło też masywnych kolczyków.

Jednak prawdziwą gratką okazał się dół stylizacji. Na pierwszy rzut oka można by sądzić, że Maffashion zdecydowała się na cieliste rajstopy z czarnym monogramem. Tak naprawdę naciągnęła na nogi mocno opinające, wysokie kozaki na szpilce . To model od znanej na całym świecie polskiej marki, który kosztuje 1500 zł. Trzeba przyznać, że dzięki tym rajstopo-butom całość wygląda niebanalnie i zwraca uwagę.

Zapraszamy na grupę na Facebooku - #Samodbałość. To tu będziemy informować na bieżąco o wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!