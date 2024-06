Pokazała się w bieliźnianej mini. Furorę zrobił tył

Ok, rozumiem

Możesz zapisać ten artykuł na później. Znajdziesz go potem na swoim koncie użytkownika

Koszula nocna, halka czy kreacja na wieczorne wyjście? Teraz nie możemy być już niczego pewni, bowiem moda sypialniana przeplata się z modą codzienną. I jest to bez wątpienia jeden z największych trendów na lato 2024. Lansuje go m.in. Julia Tychoniewicz, która wskoczyła w bieliźnianą mini, a stylizacją pochwaliła się w sieci.

Świat mody nie przestaje zaskakiwać nas kontrowersyjnymi pomysłami. Tego lata na ulicę wychodzimy w tym, co normalnie włożyłybyśmy, kładąc się do łóżka. Mowa m.in. o piżamowych setach z lejącej się satyny. Wśród pożądanych elementów znajdują się również pasiaste szorty, które przypominają męskie bokserki do spania. Na koniec nie sposób nie wspomnieć o bieliźnianych sukienkach, które panoszą się w trendach już od dobrych kilku sezonów.

Bieliźniane sukienki na topie

I choć w większości przypadków przybierają one postać satynowych "slip dresses" w wersji midi, to okazuje się, że można pójść jeszcze o krok dalej. Tak, jak zrobiła to Julia Tychoniewicz – modelka i popularna w sieci influencerka o polskich korzeniach. Na Instagramie często chwali się swoimi stylizacjami. Teraz poleciała z najbliższymi na grecką wyspę Mykonos i na wieczorne wyjście wskoczyła w bieliźnianą mini.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Julia Tychoniewicz szaleje na greckich wakacjach

Tychoniewicz zaprezentowała się w minisukience na ramiączkach, która została wykonana z satynowej tkaniny. Ale nie tylko materiał świadczy o bieliźnianym stylu. Wystarczy spojrzeć na detale w postaci marszczeń, koronkowego obszycia dekoltu oraz kokardki umieszczonej w jego centralnym punkcie. Nie bez znaczenia jest również kolor kreacji, czyli landrynkowy odcień różu.

Julia Tychoniewicz pozuje w bieliźnianej minisukience © Instagram.com, juliamellort

Ale prawdziwym zaskoczeniem okazał się tył. Kreację z odsłoniętymi plecami trzymał w ryzach tylko paseczek. Z tej perspektywy można by sądzić, że influencerka miała na sobie spódniczkę mini i biustonosz. Trzeba przyznać, że postawiła na niezwykle odważny wybór. Ale w końcu na wakacjach można trochę więcej, prawda?

Zapraszamy na grupę na Facebooku - #Samodbałość. To tu będziemy informować na bieżąco o wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!

Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl