Pracował dla Diany. Ujawnił, jak traktowano Harry'ego

Książę Harry miał czuć się "mniej ważny"

Paul Burrell opowiedział w rozmowie z "The Sun" o jednej z przykrych sytuacji z dzieciństwa książąt, która podkreślała to, że książę William od samego początku był lepiej traktowany i ważniejszy od młodszego brata. William jako dziecko miał bowiem otrzymywać na śniadanie większą ilość kiełbasek od Harry'ego, ponieważ to on urodził się po to, by być "następcą brytyjskiego tronu".