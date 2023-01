Nowe zdjęcia księżnej Kate niepokoją. Tak wygląda po premierze książki Harry'ego

Książka Harry'ego ujawni prawdę o Kate?

Księżna Kate stała się oficjalną członkinią brytyjskiej rodziny królewskiej w 2011 roku, kiedy poślubiła księcia Williama w Opactwie Westminsterskim w Londynie. I choć wydawało się, że od zawsze ma wyjątkowo dobry kontakt z księciem Harrym, którego traktuje jak brata, to stwierdzenie jest dalekie od prawdy. W autobiografii Harry'ego dostało się nawet jej. Jako pierwszy zdradził to informator brytyjskiego "The Sun".