Jest kelnerką na Oktoberfest. Mówi, co się dzieje w namiotach

Oktoberfest to święto każdego piwosza. Monachijski festiwal w 2024 roku trwa od 21 września do 6 października. Dożynki chmielne mają bardzo długą historię - sięgają 1810 roku! Niekwestionowanymi "cichymi bohaterkami" tego wydarzenia są kelnerki, które na tacach noszą kilogramy pełnych kufli oraz różnych przysmaków.

Stefanie i Maria postanowiły wydać książkę o Oktoberfest, aby obalić krążące stereotypy na jego temat. Choć przyznają, że kelnerowanie podczas takiego wydarzenia to nie przelewki - pracują pod presją czasu, w stresie i tłumie. Nietrudno jest się poślizgnąć, trzeba też uważać na pijanych gości festiwalu. Podniesienie samej tacy z piwem to nie lada wysiłek. Rekord Stefanie Bauman to uniesienie... 17 litrów! - Teraz biorę tak dużo tylko wtedy, gdy jest to absolutnie konieczne - podkreśla w rozmowie z "Die Welt".