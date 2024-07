Pracownice DPS upokorzyły staruszkę. Do skandalu odniósł się syn

W Domu Pomocy Społecznej w Pułtusku we wrześniu 2023 roku doszło do zdarzenia, podczas którego dwie opiekunki nagrały starszą kobietę pod prysznicem. Naga staruszka została upokorzona przez Anetę i Karolinę, które miały pomóc jej podczas kąpieli, gdy zajdzie taka potrzeba.

Pracownice wypytywały panią Urszulę o byłą opiekunkę, Natalię, do której później miały przesłać nagranie. Chociaż do zdarzenia doszło jesienią, Aneta i Karolina przyznały się przed dyrektorką ośrodka do popełnionego czynu dopiero w grudniu. Zostały zwolnione dyscyplinarnie. Teraz do całej sprawy odniósł się syn poszkodowanej, który porozmawiał z reporterem "Faktu".