Pracuje w lumpeksie. Mówi, jak zachowują się klienci

Jedną z walk o najlepszy "łup" Dagmara pamięta do dziś. Stała wtedy za kasą, kątem oka obserwując najbliższy stojak z ubraniami. Klientki przeglądały go z przeciwległych stron. - Gdy były już blisko, złapały za ten sam wieszak. Na początku grzecznie, ale stanowczo próbowały przekonać się nawzajem, że to im należy się jedwabna koszula - opowiada Dagmara.